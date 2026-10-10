اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی از احتمال وزش باد، خیزش گردوخاک و انتقال ریزگرد به مناطق مختلف استان از یکشنبه ۱۹ مهر تا سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خبر داد.

وزش باد و انتقال ریزگرد به مناطق مختلف استان کرمان از یکشنبه تا سه‌شنبه

وزش باد و انتقال ریزگرد به مناطق مختلف استان کرمان از یکشنبه تا سه‌شنبه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی از احتمال وزش باد، خیزش گردوخاک و انتقال ریزگرد به مناطق مختلف استان از یکشنبه ۱۹ مهر تا سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خبر داد و نسبت به افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، هشدار داد.

بر اساس هشدار سطح زرد صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، از روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، با تشدید جریانات شمالی، وزش باد و انتقال ریزگرد به استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، تمام مناطق استان کرمان، به‌ویژه نیمه شمالی، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا، همچنین احتمال اختلال در تردد دور از انتظار نیست. زمان پایان فعالیت این سامانه سه‌شنبه ۲۱ مهرماه اعلام شده است.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواست هنگام آلودگی هوا، نکات بهداشتی را رعایت کرده و گروه‌های حساس با توجه به شرایط از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین توصیه می‌شود رانندگان در تردد‌های جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند.

بر اساس توصیه‌های پیشگیرانه، از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود و استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.