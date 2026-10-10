به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وزارت بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به اختلاف‌نظر‌ها پیرامون ظرفیت دانشجوی پزشکی، افزود: ظرفیت پزشکی مثل گوشت قربانی شده و هرکسی با نظر خود می‌خواهد این ظرفیت را کم یا زیاد کند.

مرندی افزود: در جا‌هایی روی این موضوع بحث می‌شود که ارتباط زیادی با آنها ندارد و کار کارشناسی انجام نمی‌شود. رشته پزشکی مثل حقوق و ادبیات نیست که با افزایش ظرفیت تغییری در آموزش ایجاد نشود.

وی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند آموزش دانشجویان پزشکی، اظهار کرد: اگر امکانات نداشته باشیم، بی‌سواد تربیت می‌کنیم و اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.