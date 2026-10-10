پخش زنده
امروز: -
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از مطرحشدن ظرفیت «پزشکی» در محافل غیر پزشکی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وزارت بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به اختلافنظرها پیرامون ظرفیت دانشجوی پزشکی، افزود: ظرفیت پزشکی مثل گوشت قربانی شده و هرکسی با نظر خود میخواهد این ظرفیت را کم یا زیاد کند.
مرندی افزود: در جاهایی روی این موضوع بحث میشود که ارتباط زیادی با آنها ندارد و کار کارشناسی انجام نمیشود. رشته پزشکی مثل حقوق و ادبیات نیست که با افزایش ظرفیت تغییری در آموزش ایجاد نشود.
وی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند آموزش دانشجویان پزشکی، اظهار کرد: اگر امکانات نداشته باشیم، بیسواد تربیت میکنیم و اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.