به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بر اساس مجوز‌های صادرشده، پذیرش دانشجو در این رشته از بهمن‌ماه امسال صورت می‌پذیرد.

احسان رمضانیان‌نیک افزود: با توجه به درج این رشته در اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته، داوطلبان علاقه‌مند لازم است اطلاعیه‌ها و اصلاحیه‌های رسمی سازمان سنجش آموزش کشور را با دقت بررسی کنند و شرایط، ضوابط و مهلت‌های اعلام‌شده برای انتخاب رشته را مدنظر قرار دهند.

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وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این رشته در توسعه آموزش علوم پزشکی استان گفت: ایجاد ظرفیت آموزشی در رشته فیزیوتراپی، علاوه بر گسترش فرصت‌های تحصیل در حوزه علوم پزشکی، می‌تواند در بلندمدت به تأمین نیروی انسانی متخصص و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز‌های توان‌بخشی و درمانی استان کمک کند.

علاقمندان برای انتخاب رشته کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی تا فردا مهلت دارند.