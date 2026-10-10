رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین گفت: ۱۵۰ متر تور صیادی بلاصاحب در سد قیزقلعه‌سی کشف و جمع‌آوری شد و تهدید پیش‌روی ذخایر آبزی منطقه پیش از بروز تلفات گسترده مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، علی حسنپور اظهار کرد: در پی پایش و شناسایی تور‌های رها شده در محدوده سد قیزقلعه‌سی ماموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیرو‌های مرزبانی وارد عمل شدند.

وی افزود: این عملیات با استفاده از قایق موتوری انجام گرفت و طی آن تمامی تور‌های پهن‌ شده به طول تقریبی ۱۵۰ متر جمع‌آوری و ضبط شد تا از گرفتار شدن ماهیان و آسیب به حیات آبزیان این زیست‌بوم آبی جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین با اشاره به اینکه این تور‌ها بدون صاحب در آب رها شده بودند تاکید کرد:پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و عوامل پهن کردن این تور‌ها در دستور کار قرار دارد.

حسنپور با تاکید بر ضرورت صیانت همه‌جانبه از منابع آبی و اکوسیستم ارس از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صید غیرمجاز یا آسیب به محیط زیست مراتب را بی‌درنگ به مراجع مسئول اطلاع دهند.