در آمریکا ، ایالت جورجیا در سه روز از روزهای آخر هفته ، پیاپی شاهد خشونت‌های گسترده، تیراندازی بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری رویتز، تیراندازی در اقامتگاهی در شهر داگلاس در ایالت جورجیا در آمریکا، پنج کشته برجا گذاشت.

به گفته اداره پلیس شهرِ داگلاس، این پنج تن روز ۹ اکتبر در اقامتگاهی هدف گلوله قرار گرفتند.

طبق بیانیه پلیس، مأموران اواخر روز جمعه در پی دریافت گزارشی درباره تیراندازی به محل اعزام شدند و پنج تن را با جراحات ناشی از گلوله پیدا کردند که مرگ همگی آنها تأیید شد.

همچنین به گزارش شبکه خبری محلی فاکس ۵ آتلانتا، در پی حادثه‌ای که به نظر می‌رسد یک ماجرای دوگانه قتل - خودکشی باشد، پنج نفر در اواخر جمعه شب در خانه‌ای در ایالت جورجیا کشته شدند. این حادثه تیراندازی در حالی در شهر داگلاس واقع در شهرستان «کافی» روی داد که سومین آخر هفته متوالی خشونت‌های گسترده با سلاح گرم در سراسر ایالت جورجیا گزارش می‌شود. مقام‌های محلی هنوز هویت قربانیان یا آدرس دقیق محل حادثه را منتشر نکرده‌اند. بر اساس گزارش اداره پلیس داگلاس، ماموران حدود ساعت ۲۳ و ۹ دقیقه جمعه در پی گزارش شلیک گلوله به محل حادثه فراخوانده شدند.

پلیس در بدو ورود با پیکر بی جان پنج نفر مواجه شد که همگی آثار شلیک گلوله را در بدن داشتند و امدادگران در همان محل مرگ آن‌ها را تایید کردند. طبق گزارش خبرگزاری داگلاس ناو، این حادثه به عنوان یک حادثه با انگیزه‌های قتل و خودکشی احتمالی در خانه‌ای واقع در خیابان رابین، در محله تاچتون وودز در نظر گرفته شده است. مقام‌های محلی هنوز مشخص نکرده‌اند که آیا پیش از تیراندازی، تجمع بزرگی در داخل خانه در جریان بوده است یا نه. این سومین آخر هفته متوالی است که مقام‌های انتظامی جورجیا حوادث تیراندازی جمعی یا خشونت‌های چندنفره را گزارش می‌کنند.

اگرچه شرایط هر تیراندازی متفاوت بوده، اما این ایالت در سه آخر هفته پیاپی شاهد خشونت‌های گسترده با سلاح گرم بوده است. در شهر وینا، یک نوجوان ۱۷ ساله روز جمعه در ارتباط با تیراندازی در یک جشن محلی در آخر هفته گذشته بازداشت شد؛ حادثه‌ای که منجر به کشته شدن دو مرد و مجروح شدن ۳۵ نفر دیگر بر اثر شلیک گلوله یا تصادف خودرو‌ها در حین فرار شد. برای این فرد، اتهاماتی، چون مالکیت سلاح گرم در سن غیرقانونی و مشارکت در فعالیت‌های باند‌های جنایی خیابانی مطرح شده و اداره تحقیقات جورجیا انتظار دارد بازداشت‌های بیشتری در رابطه با این پرونده صورت گیرد.

این خشونت‌ها پس از حادثه دیگری در شهر «میکون» رخ داد که در آن ۱۲ نوجوان طی تیراندازی در یک جشن تولد ۱۸ سالگی در پارک «کارولین کریتون» مجروح شدند. در این پرونده نیز، برای پنج متهم، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله که به عنوان بزرگسال محاکمه می‌شود، کیفرخواست صادر شده است. شهر داگلاس در حدود ۷۰ مایلی جنوب شرقی شهر وینا و تقریبا ۱۸۰ مایلی جنوب شرقی شهر آتلانتا واقع شده است. انتظار می‌رود روز شنبه جزئیات بیشتری در رابطه با حادثه اخیر منتشر شود.