به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور فرهنگی کمیته امداد هرمزگان گفت: داوطلبان در مدت دو روز در ۲۴ رشته قرآنی در سه بخش اصلی «آیینی و آوایی»، «مکتوب معارفی» و «هنری» با یکدیگر به رقابت پرداختند.

احسان احمدی سرخونی افزود: این مسابقات در دو گروه خواهران و براداران و در رده سنی جوان، نوجوان و بزرگسال برگزار شد.

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معاون امور فرهنگی کمیته امداد هرمزگان هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآنی بین خانواده‌های زیر پوشش این نهاد و با رویکرد شناسایی و شکوفایی استعداد‌های نهفته برگزار شد.

احمدی گفت: برگزیدگان این جشنواره به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.