اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد نوجوانان برای اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل، در تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد نوجوانان برای اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل ۲۰ تا ۲۴ مهر به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: محمد امین مالداریان (خراسان رضوی) آروین حاجی بیک (تهران) محمدمهدی دروهی (سمنان)

۴۸ کیلوگرم: محمد اریا کرلو (تهران) محمد پارسا محمدی (مازندران)

۵۱ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) مهدی دمیرچلی (تهران)

۵۵ کیلوگرم: ابوالفضل ناموری (البرز) امیرمحمد ترکمند (البرز)

۶۰ کیلوگرم: بنیامین آشفته (خراسان رضوی) امیرمحمد بیات (تهران) محمد مهدی زاده (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سام ملکی (لرستان) امیرعباس لطفی نژاد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: سام ارشد (تهران) امیرحسین خسروی (مازندران) هومن کلهری (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: رضا شمسی پور (تهران) پدرام امجدیان (تهران)

۹۲ کیلوگرم: مرصاد شفیعی باقر لقب (مازندران) امیر علی امینی (اصفهان)

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی (آذربایجان شرقی) یاسر دولت یاری (کرمانشاه) سید مهزیار حسینی (سمنان) امیر حسین غفاری (فارس)

سرمربی: صادق گودرزی

مربیان: بهنام احسانپور- سیدرضا عزیزی- سردار مولوی- جعفر شمس

مربی بدنساز: سید سینا حسینی

مربی فرهنگی: مهدی عبداللهی