به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد حریق‌ های ثبت‌ شده در شهر نیشابور ۳۵۹ مورد بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود پنج درصد افزایش یافت و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز حدود ۳۰۰ مورد آتش سوزی ثبت شده است.

ابوالفضل اسدی به عملیات‌ های حوزه امداد و نجات پرداخت و افزود: این بخش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ ق نزدیک به ۱۸ درصد افزایش بافته و مجموع حوادث و عملیات‌ های سازمان حدود ۲۰ درصد بیشتر شده است.

وی با اشاره به حوادث غرق‌ شدگی در سدها، رودخانه ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۹ نفر در این حوادث جان باخته اند، در حالی که این آمار در سال قبل ۵ نفر بود.

اسدی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری این موضوع که وضعیت کمبود نیروی انسانی این سازمان از خط قرمز عبور کرده و هم اکنون در شرایط سیاه قرار دارد، تاکید کرد: این در حالی است که مجموع حوادث و عملیات‌ ها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، تجهیزات و اعتبارات متناسب با حجم مأموریت‌ ها و گستردگی محدوده خدمات‌ رسانی نیست و همکاری برخی دستگاه‌ ها در زمینه ایمنی ساختمان‌ ها نیز کافی نیست.

رئیس سازمان آتش نشانی یادآور شد: این سازمان در مجموع ۱۱۳ نیرو دارد که فقط ۸۳ نفر آنان عملیاتی بوده و میانگین سنی نیروهای عملیاتی نیز بالای ۴۰ سال و میانگین سابقه خدمت آنان بیش از ۱۵ سال است.

اسدی با بیان این مطلب که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۰ نفر از نیروها بازنشسته، بازخرید یا منتقل شده‌ و تا پایان امسال نیز پنج نفر دیگر بازنشسته خواهند شد، بیان کرد: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ هیچ سهمیه استخدامی برای آتش‌ نشانی نیشابور اختصاص نیافت اما در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴ سهمیه استخدامی به این سازمان تعلق گرفت که برگزاری آزمون استخدامی آن موکول به فرآیند سراسری جهاد دانشگاهی و اعلام رسمی پایان جنگ و آتش‌ بس شده است.

وی با اشاره به گستردگی محدوده خدمات‌ رسانی این سازمان ادامه داد: فعالیت آتش‌ نشانی نیشابور تنها منحصر به شهر نیست و بخش گسترده‌ ای از حوادث نیشابور بزرگ شامل نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه را نیز پوشش می‌ دهد و شعاع عملیاتی آن در برخی مأموریت‌ ها به حدود ۹۰ کیلومتر از مرکز شهر می‌ رسد.

خبرنگاران حاضر در جلسه از کلاس های هنرستان تخصصی آتش نشانی بازدید و با فعالیت آن آشنا شدند و سپس ضمن شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با خاموش کننده های دستی، نحوه استفاده از این تجهیزات در زمان اطفای حریق خودرو و منازل را فرا گرفتند.