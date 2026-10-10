زهرا سعیدی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: وزارت صمت یک سامانه رصد و پایش برای ثبت نام خودرو و تحویل خودرو ایجاد کرده است تا در فرایند واردات و ثبت نام خودرو، موضوع فروش و تحویل قطعی لحاظ شود، اما خودروسازان مدام گزینه‌های جایگزین به خریدار معرفی می‌کنند و خودروی اصلی ثبت نام شده به دست خریدار نمی‌رسد.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه‌ای با خودروسازان داشتند، مدیران سایپا در این جلسه وعده دادند که تا پایان امسال، خودرو‌های معوق به غیر از شاهین به خریداران تحویل داده می‌شود.

وی علت تحویل ندادن خودروی شاهین را مشکلات واردات گیربکس این خودرو عنوان کرد و گفت: ممکن است تا پایان سال نتوانند معوقات شاهین را تحویل دهند و این موضوع تا سال ۱۴۰۶ زمانبر است.

سعیدی گفت: معاون حمل و نقل وزارت صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم در این جلسه حضور داشتند و دغدغه‌های مردم در خصوص ثبت نام‌های قطعی خودرو به مسئولان وزارت صمت منتقل شد، در برخی موارد ما شاهد این هستیم که مردم پول خودرو را کامل پرداخت کرده‌اند، اما خودرو تحویل داده نمی‌شود.

گفتنی است؛ شرکت‌های سایپا، کرمان موتور و فرداموتور بیشترین تاخیر را در تحویل خودرو‌های ثبت نامی دارند، پرونده شرکت‌هایی نظیر آذویکو (صنعت خودروی آذربایجان) و رامک خودرو نیز سال هاست در قوه قضاییه است و هنوز خریداران به خودرو یا پول پرداختی خود نرسیده‌اند.