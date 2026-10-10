استان اصفهان در بخش خرید و فروش‌های اینترنتی و ارسال مرسولات پستی در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان همواره در حوزه پست جزو ۳ استان برتر کشور بوده است گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان شهریور سالجاری بیش از ۱۳ میلیون مرسوله پستی به استان اصفهان وارد شده و بیش از ۸ میلیون و پانصد هزار مرسوله هم از استان خارج شده است.

حمید باقری افزود: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های پستی به صورت برخط و الکترونیکی و با فعالیت خرید و فروش اینترنتی است که سال گذشته در این بخش حدود یک میلیون ۳۰۰ درصد مرسوله وارد و بیش از ۸۰۰ هزار مرسوله اینترنتی هم از استان خارج شده است.

وی با بیان اینکه پست استان اصفهان درحال حاضر جزو سه استان فعال در خدمات پستی به شمار می‌رود، ادامه داد: در بخش خرید و فروش‌های اینترنتی و ارسال مرسولات پستی، استان اصفهان جایگاه نخست کشور را در اختیار دارد.

باقری گفت: اداره کل پست استان تا سال آینده در حوزه انرژی هم گام‌های مثبتی را برخواهد داشت و تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی‌های انجام شده در خصوص بخش انرژی خورشیدی نیروگاه ۵۰ مگاواتی را به بهره برداری برسانیم.

مدیرکل پست استان اصفهان با توجه به میزبان رضایت مندی شهروندان از پست افزود: در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد شکایت مردمی از مجموعه پست کمتر شده است و میزان رضایت مردم هم از پست استان بیش از ۹۷ درصد بوده است.

در استان حدود ۸۰۰ واحد پستی فعالیت می‌کنند که ۴۶ درصد این واحد‌ها در مراکز روستایی فعال هستند.