مهارت پخت آش جوش‌وَره شهرستان قائنات، به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ غذایی و دانش بومی منطقه، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث معنوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، گفت: آش جوش‌وَره از خوراک‌های سنتی شهرستان قائنات و روستا‌های اطراف آن است که تهیه آن با بهره‌گیری از گیاهان خودرو و دانش بومی آشپزی، بخشی از فرهنگ غذایی و شیوه زندگی مردم این منطقه را بازتاب می‌دهد.

فریبا کاهنی، افزود: این غذای محلی به‌ویژه در ایام نوروز و در دورهمی‌های خانوادگی طبخ می‌شود و پیوند میان طبیعت، معیشت، آیین‌های خانوادگی و سنت‌های دیرینه مردم منطقه را به نمایش می‌گذارد.

او درباره شیوه تهیه این غذای محلی گفت: ماده اصلی این خوراک، سبزی محلی موسوم به «سوزی» است که در فصل بهار در زمین‌های زعفران می‌روید و این سبزی پس از جمع‌آوری، همراه با پیاز، سیر و ادویه تفت داده می‌شود و در میان خمیری تهیه‌شده از آرد، آب و ادویه قرار می‌گیرد سپس قطعات خمیر پرشده در آش انداخته می‌شوند تا بپزند.

کاهنی افزود: ویژگی شاخص این غذا، حجیم‌شدن خمیر‌ها هنگام جوشیدن در آش است؛ به‌گونه‌ای که خمیر‌ها پف می‌کنند و اصطلاحاً «وَره» می‌آیند.

مسئول ثبت میراث معنوی استان گفت: ثبت این مهارت، گامی در مسیر شناسایی و صیانت از فرهنگ غذایی خراسان جنوبی است و فرصتی برای تقویت پیوند فرهنگی و انتقال این دانش ارزشمند به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.