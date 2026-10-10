به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این مراسم گفت: ۵۷ دانش‌آموخته پزشکی با خواندن سوگندنامه از هفته آینده خدمت‌رسانی به مردم را آغاز می‌کنند.

پژمان شاهرخی افزود: ورود این پزشکان به عرصه خدمت، با توجه به مسائل و پیچیدگی‌های نظام سلامت کشور، مسئولیتی ملی و ضرورتی اجتماعی است.

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وی گفت: پزشکان در هر جایگاه و منطقه‌ای می‌توانند پاسدار سلامت جامعه و نماد تعهد و انسان‌مداری باشند.

شاهرخی افزود: این دانش‌آموختگان به‌عنوان سفیران سلامت و امید، در مسیر خدمت به مردم گام بر می‌دارند.