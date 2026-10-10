مراسم «روز کودک، روز قصه» با شعار «لبخند کودکان، الفبای زندگی»، برای ایجاد نشاط در میان دانش آموزان در دبستان شهدای چهارده آستانه اشرفیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این برنامه که با هدف حمایت از کودکان روستایی و کم‌برخوردار و ایجاد محیطی شاد برای رشد عاطفی آنان طراحی شده است، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان آستانه‌اشرفیه و با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه اجرا شد.

در این جشنواره با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و بازی‌های گروهی، فرصتی فراهم شد تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با دنیای تخیل و قصه‌ها، مهارت‌های اجتماعی خود را تقویت کرده و در محیطی پویا، شادی‌های کودکی را تجربه کنند.

سیده زهرا کاظمی، مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آستانه‌اشرفیه، در حاشیه این برنامه گفت: تسهیل دسترسی کودکان روستایی و کم‌برخوردار به خدمات فرهنگی و هنری، یکی از اولویت‌های اصلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد نشاط برای کودکان و رشد ذهنی و عاطفی آن‌ها در کنار آموزش رسمی عنوان کرد.

در این برنامه که با استقبال گسترده دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدرسه شهدای چهارده همراه شد، کارگاه‌های قصه‌گویی برگزار و هدایایی هم به کودکان این دبستان اهدا شد.