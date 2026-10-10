به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان گفت: در ۶ روز برای کمک به عتبات یک میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان نذورات مردمی جمع‌آوری شد که این کمک‌ها از مبالغ پنج هزار تومانی تا کمک‌های بزرگ‌تر بود.

جعفر عسگری با اشاره به جایگاه مردم اصفهان در فعالیت‌های خیرخواهانه و مشارکت در بازسازی عتبات مقدس افزود: مردم اصفهان را می‌توان از مصادیق بارز کریمان دانست؛ انسان‌هایی که از داشته‌های خود می‌گذرند تا دیگران بهره‌مند شوند و در مسیر خیر و خدمت گام برمی‌دارند.

وی با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی در شرایط دشوار اقتصادی نیز ادامه دارد، به نمونه‌هایی از کمک‌های داوطلبانه اشاره کرد و ادامه داد: کشاورزی که با دستان پینه بسته وصیت پدرش را برای اهدای زمینی به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان اجرا می‌کند یا خانواده‌ای که خودروی خود را برای مشارکت در بازسازی حرم‌های مطهر اهدا می‌کند، جلوه‌هایی از ایمان و کرامت مردم هستند.

عسگری با بیان اینکه ارزش مشارکت‌های مردمی تنها با میزان ریالی کمک‌ها سنجیده نمی‌شود، افزود: همراهی اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد که مردم با هر میزان توان مالی، خود را در بازسازی عتبات مقدس سهیم می‌دانند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های توسعه و بازسازی در کربلا از جمله صحن حضرت زهرا (س) و صحن حضرت زینب (س) گفت: نذورات و کمک‌های مردمی در پیشبرد این طرح‌ها نقش دارد و بخشی از فعالیت‌های اجرایی نیز با مشارکت نیروی کار ایرانی اجرا می‌شود.

عسگری با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت رسانه‌ای در حوزه اربعین و بازسازی عتبات، نقش خبرنگاران و مستندسازان را فراتر از پوشش اخبار روزمره دانست و ادامه داد: رسالت رسانه‌ها در این حوزه تنها به اصفهان و ایران محدود نیست، بلکه ابعاد جهانی دارد و باید بتوانند ظرفیت‌های فرهنگی، اعتقادی و مردمی این حرکت را به مخاطبان دیگر کشور‌ها معرفی کنند.

عسگری همچنین با ااشاره به اعزام پنج نفر از خبرنگاران به کربلا و تأکید بر آمادگی ستاد عتبات عالیات برای پشتیبانی از فعالیت‌های رسانه‌ای گفت:این مجموعه آمادگی دارد برای اعزام خبرنگاران، مستندسازی و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای با اصحاب رسانه تعامل داشته باشد.