چهارمین دوره کارآموزی قضات غرب کشور، از امروز با شرکت ۲۰ نفر به میزبانی دادگستری همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس کل دادگستری همدان در حاشیه این دوره آموزشی با اشاره به اینکه در دوره کارآموزی چهارم، ۲۰ قاضی از استان‌های غرب کشور حضور دارند، گفت: تاکنون ۳۰ قاضی استان همدان در این دوره‌ها آموزش دیده و به عنوان دادیار در دادسرا‌های استان مشغول فعالیت شده‌اند.

بهروز محمدی مهر از آموزش ۱۰ قاضی دیگر استان همدان در دوره کارآموزی خبر داد و افزود: در مجموع امسال ۴۰ قاضی به جمع قضات شهرستان‌های مختلف استان افزوده خواهد شد.

او همچنین با اشاره به اینکه همدان به عنوان مرکز آموزشی قضات غرب کشور انتخاب شده است، تصریح کرد: این دوره‌های آموزشی با تدریس استادان دانشگاه بوعلی سینای همدان، دادگستری استان و وزارت دادگستری برگزار می‌شود.