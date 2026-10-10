پیام فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، به مناسبت هفته انتظامی، واجد چند سرفصل گفتمانی و چند نظریه بدیع و شامل منظومه‌ای از مفاهیم بنیادین در تبیین مفهوم شناسی و جایگاه شناسی امنیت، مأموریت‌های متکثر فراجا، نسبت جامعه شناختی نهاد‌های حافظ امنیت با جامعه و الزامات معرفت شناختی ارتقای توان ملی در صیانت از نظم و آرامش عمومی است. بازخوانی دقیق این پیام نشان می‌دهد که امنیت در منظومه فکری ترسیم‌شده در آن، مقوله‌ای متضلع است که از جایگاهی فراتر از کارکرد اداری یا انتظامی صرف برخوردار است و در پیوندی معنادار با ارزش‌های دینی، مصالح عمومی، انسجام اجتماعی، اقتدار ملی و ظرفیت‌های راهبردی کشور تعریف می‌شود. در این چارچوب، فراجا به‌عنوان یکی از ارکان استوار امنیت کشور، نهادی برخاسته از متن جامعه، متکی بر مجاهدت نیروی انسانی و برخوردار از مسئولیتی مستمر در پاسداری از امنیت و آسایش عمومی معرفی می‌شود که استمرار ایفای مأموریت آن در شرایط دشوار، ضرورت تقویت همه‌جانبه ظرفیت‌های انسانی، سازمانی و فناورانه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در شرح پیام به چند سرفصل می‌پردازیم:

اول:

قرار گرفتن امنیت در جایگاه یکی از مهم‌ترین نعمات الهی، مبنای ارزشی و هنجاری این منظومه را شکل می‌دهد. بر مبنای قرآنی " ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً "، امنیت از سنخ برخورداری‌های بنیادینی است که امکان استمرار حیات جمعی، انتظام روابط اجتماعی، صیانت از ارزش‌های اخلاقی و بهره‌مندی جامعه از آسایش عمومی را فراهم می‌آورد. چنین نگاهی، تأمین امنیت را در چارچوب مسئولیتی برخوردار از معنای دینی، اجتماعی و ملی قرار می‌دهد و ارزش خدمتگزاران این عرصه را با اهمیت خیر عمومی‌ای که از آن پاسداری می‌کنند، پیوند می‌زند. در منطق این پیام، امنیت و صیانت از آن، زمینه‌ساز تحقق بخش مهمی از مصالح جامعه و استمرار زندگی جمعی در شرایط باثبات است؛ ازاین‌رو، ارج نهادن به حافظان امنیت نیز در امتداد پاسداشت یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های دینی جامعه معنا می‌یابد.

دوم:

گستره جغرافیایی ترسیم‌شده برای مأموریت فراجا، بیانگر تلقی فراگیر از امنیت و ضرورت استقرار آن در تمامی سطوح زیست جمعی است. اشاره به شهر‌های بزرگ، روستاها، محله‌ها، مرزبانی‌های دشوار، کوهستان‌ها، دریاها، دشت‌ها، جنگل‌ها و مرکزی‌ترین نقاط کشور، تصویری جامع از قلمرو مسئولیت انتظامی ارائه می‌دهد که در آن هیچ مقیاسی از زندگی اجتماعی، از پهنه سرزمینی تا کوچک‌ترین واحد‌های جمعیتی، بیرون از دایره توجه به امنیت قرار نمی‌گیرد. این گستره، درعین‌حال، دشواری‌های متنوع جغرافیایی و اقلیمی را که نیرو‌های انتظامی در مسیر انجام وظیفه با آن مواجه‌اند، برجسته می‌سازد. امنیت در این صورت‌بندی، حاصل حضور مستمر، آمادگی عملیاتی و مجاهدت نیرو‌هایی است که در محیط‌های متفاوت و شرایط گاه دشوار، مسئولیت حفاظت از مردم، مرز‌ها و نظم عمومی را بر عهده دارند. بدین‌ترتیب، پیوند میان امنیت ملی و امنیت در مقیاس محلی، یکی از دلالت‌های مهم پیام به شمار می‌آید.

سوم:

تأکید بر رشادت، شجاعت، فداکاری و تلاش مستمر کارکنان فراجا، نشان‌دهنده جایگاه محوری سرمایه انسانی در تحقق مأموریت‌های انتظامی است. این ویژگی‌ها، عملکرد فراجا را در سطح مجموعه‌ای از اقدامات سازمانی و اداری متوقف نمی‌سازند، بلکه بُعد دینی، انسانی، اخلاقی و مسئولیت‌مدار خدمت را در کانون توجه قرار می‌دهند. در این چارچوب، به قاعده " الجنود حصون الرعیه"، تعبیر «یکی از ستون‌های مستحکم امنیت کشور» بیانگر جایگاه نهادی فراجا در ساختار تأمین امنیت و قابلیت اتکای آن در انجام مسئولیت‌های محوله است. کاربرد تعبیر «یکی از ستون‌ها» نیز بر نقش اساسی این نهاد در منظومه‌ای متشکل از ظرفیت‌ها و ارکان مختلف امنیت ملی دلالت دارد. اهمیت این صورت‌بندی در آن است که امنیت پایدار را با تلاش سازمان‌یافته و فداکاری نیروی انسانی مرتبط می‌سازد و جایگاه کارکنان انتظامی را در تحقق یکی از بنیادی‌ترین مصالح عمومی کشور برجسته می‌کند.

چهارم:

پیوند دادن خدمت انتظامی با مفهوم جهاد فی‌سبیل‌الله، بُعد معنوی و ارزشی این مسئولیت را آشکار می‌سازد. در این نگاه، انجام وظیفه در مسیر حفاظت از امنیت جامعه، افزون بر برخورداری از آثار مستقیم اجتماعی، واجد معنایی متناسب با مسئولیت دینی و خدمت به مردم است. هم‌زمان، تصریح به برخورداری این خدمت از پشتوانه اجتماعی قوی، نشان می‌دهد که ارزش معنوی مأموریت و به‌رسمیت‌شناختن اجتماعی آن، در منظومه پیام در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. از این منظر، خدمت انتظامی در نقطه تلاقی تعهد حرفه‌ای، مسئولیت عمومی و معنای دینی قرار می‌گیرد که در آن، فداکاری نیرو‌ها با مصالح جامعه و صیانت از آرامش عمومی پیوند می‌خورد. این تلقی، همچنین بر ضرورت حفظ و تقویت رابطه متقابل میان حافظان امنیت و مردمی که امنیت برای آنان تأمین می‌شود، تأکید دارد.

پنجم:

توجه به نقش فراجا در تمامی سطوح سازمانی، از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، بر ماهیت فراگیر و چندسطحی مأموریت انتظامی دلالت می‌کند. تحقق امنیت، محصول عملکرد یک بخش منفرد یا محدود به تصمیم‌گیری در سطوح عالی نیست، بلکه استمرار آن به پیوند میان هدایت و فرماندهی، پشتیبانی سازمانی و حضور عملیاتی در میدان وابسته است. در این صورت‌بندی، اهمیت هر سطح سازمانی در نسبت آن با مسئولیت مشترک حفاظت از نظم و امنیت جامعه فهم می‌شود. برجسته‌شدن نقش فراجا در سال‌های اخیر و آشکارترشدن آثار آن در شرایط جنگی نیز در امتداد همین معنا قرار دارد؛ شرایطی که اهمیت آمادگی، هماهنگی و استمرار کارکرد اجزای مختلف سازمان را در مواجهه با تهدید‌ها نمایان می‌سازد. پیام از این طریق، تصویری یکپارچه از فراجا ارائه می‌دهد که در آن، ساختار فرماندهی و بدنه عملیاتی، اجزای مکمل یک ظرفیت ملی برای تأمین امنیت به شمار می‌آیند.

ششم:

اشاره به جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و تأکید بر تمرکز دشمن آمریکایی ـ صهیونی بر ضربه‌زدن به رده‌های مختلف فراجا، جایگاه این نهاد را در بستر مواجهه با تهدید‌های امنیتی و نظامی دشمنان ملت بازنمایی می‌کند. در منطق پیام، توجه و فشار دشمن به سطوح گوناگون این سازمان، از فرماندهی تا نیرو‌های عملیاتی، نشانه‌ای از اهمیت جایگاه آن در منظومه نظم و امنیت کشور معرفی می‌شود. این صورت‌بندی، موضوع تهدید را از سطح آسیب به یک مجموعه اداری فراتر می‌برد و آن را در نسبت با ارکان امنیت و انتظام جامعه قرار می‌دهد. بر همین اساس، صیانت از فراجا و حفظ قابلیت عملیاتی آن، در سطح معنایی پیام با حفاظت از ظرفیت‌های تأمین امنیت عمومی پیوند می‌خورد. بازنمایی این مواجهه همچنین بر ضرورت شناخت شرایط محیطی و تهدید‌هایی تأکید می‌کند که می‌توانند استمرار کارکرد نهاد‌های حافظ امنیت را با دشواری روبه‌رو سازند.

هفتم:

در توصیف ضربات واردشده به ارکان نظم و امنیت جامعه و تأکید بر بی‌سابقه‌بودن آن در طول تاریخ، پیام بر شدت و استثنایی‌بودن شرایط مورد اشاره تأکید می‌گذارد. واژگانی نظیر «مذبوحانه» و «خباثت‌آلود» نیز واجد بار ارزشی‌اند و در چارچوب تقابل میان عامل تهدید و نهاد پاسدار امنیت به کار رفته‌اند. اهمیت این بخش در ساختار استدلالی پیام آن است که شرایط دشوار، مقدمه‌ای برای برجسته‌سازی پایداری و تعهد نیرو‌های انتظامی قرار می‌گیرد. در ادامه همین منطق، تأکید بر اینکه این ضربات مانع استمرار مأموریت فراجا نشده‌اند، نقطه کانونی روایت عملکرد این نهاد را شکل می‌دهد. بدین‌ترتیب، دشواری شرایط به‌عنوان زمینه‌ای برای آشکارشدن ظرفیت استمرار خدمت و پایبندی به مأموریت بازنمایی می‌شود.

هشتم:

تأکید بر ادامه انجام وظیفه نیرو‌های فراجا حتی در خیابان‌ها و خودروها، در شرایطی که امکان بهره‌گیری معمول از اماکن و مقر‌های سازمانی با محدودیت مواجه بوده است، بیانگر اهمیت استمرار کارکرد در محیط‌های متغیر و شرایط سیال است. در این صورت‌بندی، محل استقرار سازمانی با ماهیت مأموریت یکسان نیست؛ تغییر محیط عملیاتی، مادامی که مسئولیت اصلی برقرار است، ضرورت استمرار خدمت را منتفی نمی‌سازد. از منظر تحلیل سازمانی، این بخش بر ظرفیت سازگاری با شرایط دشوار، حفظ انسجام مأموریتی و تداوم ارائه خدمات انتظامی دلالت دارد. اهمیت چنین ظرفیتی در شرایط بحرانی، به‌ویژه هنگامی که زیرساخت‌ها یا شیوه‌های متعارف فعالیت تحت تأثیر قرار می‌گیرند، آشکارتر می‌شود. پیام از این طریق، پایداری سازمانی را در نسبت با وفاداری به مأموریت و توان انطباق با محیط عملیاتی بازنمایی می‌کند و بر نقش نیروی انسانی متعهد در حفظ کارکرد‌های اساسی امنیتی تأکید می‌گذارد.

نهم:

توصیف ملت ایران با دو صفت «مظلوم» و «مقتدر»، بیانگر صورت‌بندی هم‌زمان دو بُعد از هویت ملی در متن پیام است: مواجهه با فشار‌ها و آسیب‌ها از یک سو، و برخورداری از توان ایستادگی و حفظ اقتدار از سوی دیگر. در همین چارچوب، قدردانی ملت از تلاش‌های بی‌وقفه خدمتگزاران امنیت، رابطه میان جامعه و نهاد‌های حافظ امنیت را در سطحی فراتر از تعاملات اداری قرار می‌دهد. جامعه در این نگاه، هم بهره‌مند از امنیت است و هم پشتوانه اجتماعی نیرو‌هایی که مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده دارند. این پیوند، اهمیت به‌رسمیت‌شناختن تلاش‌های مستمر و فداکاری‌های نیرو‌های انتظامی را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که ارزش اجتماعی خدمت، در نسبت آن با نیاز‌ها و مصالح عمومی جامعه فهم می‌شود. از این منظر، تقویت رابطه مردم و فراجا، بخشی از زمینه اجتماعی استمرار و ارتقای کارکرد‌های امنیتی به شمار می‌آید.

دهم:

تصریح به اینکه نیرو‌های فراجا، همانند ارتش و سپاه، از عمق جامعه برمی‌خیزند، بر خاستگاه اجتماعی این نهاد‌ها و پیوند ساختاری آنها با مردم تأکید دارد. این بیان، نیرو‌های حافظ امنیت و منشأ مردمی و اجتماعی آنها را در متن جامعه قرار می‌دهد. بااین‌حال، پیام در ادامه نکته‌ای اساسی را مطرح می‌کند و آن نقش رفتار اعتمادآفرین در ارتقای اعتماد مردم به فراجاست. این تأکید نشان می‌دهد که خاستگاه اجتماعی، به‌تنهایی برای تضمین اعتماد پایدار کفایت نمی‌کند و نحوه انجام وظیفه، کیفیت تعامل با مردم و رفتار نیرو‌ها نیز در تقویت این رابطه اهمیت دارد. اعتماد عمومی در این صورت‌بندی، ظرفیتی ایستا و تغییرناپذیر نیست، بلکه امکانی پویا و پایا و زایا برای ارتقاست که با عملکرد و رفتار سازمانی ارتباط پیدا می‌کند. این دلالت، توجه به کیفیت رابطه میان نهاد انتظامی و جامعه را در کنار ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی برجسته می‌سازد.

یازدهم:

اشاره به احتمال عادی‌انگاری زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیت نزد برخی افراد، به مسئله‌ای مهم در حیات اجتماعی نهاد‌های خدمتگزار می‌پردازد: امکان فاصله‌گرفتن اهمیت واقعی خدمت از میزان توجه روزمره به آن. استمرار امنیت در زندگی عمومی می‌تواند زمینه‌ای فراهم آورد که دشواری‌ها، هزینه‌ها و تلاش‌های مستمر تولید و حفاظت از آن کمتر در معرض توجه قرار گیرد. پیام با طرح این موضوع، بر ضرورت توجه به مجاهدت‌هایی تأکید می‌کند که ممکن است در جریان زندگی روزمره کمتر دیده شوند. درعین‌حال، با پیوند دادن مظلومیت و گمنامی خدمت با افزونی اجر الهی، معنای فداکاری را از میزان دیده‌شدن اجتماعی آن مستقل می‌سازد. بر این اساس، ارزش خدمت در پیشگاه الهی به رسمیت‌شناخته می‌شود، حتی اگر همه ابعاد آن در عرصه عمومی به‌طور کامل بازتاب نیابد. این صورت‌بندی، در کنار قدردانی از کارکنان و خانواده‌ها، بر ضرورت پاسداشت شأن انسانی و معنوی خدمتگزاران امنیت دلالت دارد.

دوازدهم:

تأکید بر تقویت همه‌جانبه نیرو‌های حافظ امنیت، پیام را از تبیین ارزش‌های خدمت و ارزیابی عملکرد گذشته به الزامات آینده‌نگر ارتقای ظرفیت سازمانی منتقل می‌کند. تصریح به ابعاد انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نشان می‌دهد که تقویت فراجا در این نگاه، فرایندی چندبعدی است و نمی‌توان آن را به تأمین تجهیزات یا توسعه یک حوزه منفرد فروکاست. ظرفیت انسانی، پایه اجرای مأموریت و بهره‌برداری مؤثر از سایر امکانات است؛ تجهیزات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، امکان اقدام عملیاتی را فراهم می‌آورند؛ و قابلیت‌های نرم‌افزاری، در مدیریت اطلاعات، پردازش داده‌ها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری نقش دارند. کنار هم قرارگرفتن این حوزه‌ها، بر ضرورت تناسب و هماهنگی میان اجزای مختلف توان سازمانی تأکید می‌کند. در چنین چارچوبی، ارتقای عملکرد فراجا مستلزم توجه توأمان به نیروی انسانی، امکانات عملیاتی و ظرفیت‌های فناورانه است تا امکان اجرای مؤثرتر و باکیفیت‌تر مأموریت‌ها فراهم شود.

سیزدهم:

تأکید ویژه بر ارتقای فناوری‌ها و استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، یکی از جهت‌گیری‌های مشخص و آینده‌نگر پیام به شمار می‌آید. اهمیت این توصیه در آن است که کاربرد فناوری هوشمند به یک حوزه معین، یعنی تحلیل داده‌ها، پیوند خورده و از این طریق، نسبت میان توان فناورانه و بهبود مأموریت سازمانی روشن‌تر شده است. در این صورت‌بندی، داده‌ها می‌توانند زمینه شناخت دقیق‌تر وضعیت، پردازش اطلاعات و پشتیبانی از تصمیم‌گیری را فراهم آورند و هوش مصنوعی، در صورت طراحی و به‌کارگیری متناسب با نیاز‌های مأموریتی، به ارتقای کیفیت و تسهیل انجام وظایف کمک کند. قید «هدفمند» نیز بر ضرورت پیوند کاربرد فناوری با نیاز واقعی سازمان تأکید دارد و مانع از تقلیل نوسازی به استفاده صرفاً نمایشی از ابزار‌های جدید می‌شود. تحقق این جهت‌گیری، در سطح اجرایی، مستلزم توجه به کیفیت داده‌ها، امنیت اطلاعات، صلاحیت نیروی انسانی، زیرساخت پردازشی و سازوکار‌های ارزیابی عملکرد است؛ موضوعاتی که برای تبدیل تأکید کلی پیام به برنامه‌ای اثربخش باید در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرند.

چهاردهم:

یادکرد از شهدای والامقام فراجا و قدردانی از خانواده‌ها، کارکنان، سربازان و نیرو‌های غیور، دامنه توجه پیام را به مجموعه گسترده‌تری از خدمتگزاران امنیت و همراهان آنان گسترش می‌دهد. جایگاه شهدا در این ساختار معنایی، پیوند میان سابقه فداکاری و مسئولیت جاری سازمان را حفظ می‌کند و حافظه معنوی فراجا را در کنار مأموریت‌های امروز آن قرار می‌دهد. تصریح به خانواده‌ها نیز نشان می‌دهد که دایره قدردانی به کارکنان حاضر در میدان محدود نیست و همراهی خانواده‌ها در منظومه ارزشی پیام مورد توجه قرار دارد. نام‌بردن از سربازان نیز بر شمول این قدردانی نسبت به گروه‌های مختلف خدمتگزار تأکید می‌کند.

پانزدهم:

در کنار این توجه فراگیر، برجسته‌سازی ویژه نقش فرمانده فراجا سرداررادن و اشاره به شجاعت، خستگی‌ناپذیری، هوشمندی و مجاهدت‌های او، جایگاه فرماندهی را در ساختار سازمانی پیام نمایان می‌سازد و رضایت خاص رهبری حکیم را نشان میدهد. بدین‌ترتیب، متن ضمن تأکید بر مسئولیت مشترک و نقش همه سطوح سازمان، از نقش فرماندهی در هدایت و استمرار مأموریت نیز قدردانی می‌کند تا در آینده نیز، تبعیت از وی نشانه ولایت مداری تلقی شود.

در بخش پایانی، ارجاع همیشگی حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای به دعای سرورمان حضرت ولی‌عصر (عج) و درخواست توفیق روزافزون برای اعتلای امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی، افق نهایی پیام را در پیوند میان مسئولیت انتظامی، ارزش‌های دینی و مصالح کلان ملی ترسیم می‌کند. این جمع‌بندی نشان می‌دهد که مأموریت فراجا در منطق پیام، در چارچوبی محدود به وظایف روزمره سازمانی تعریف نمی‌شود، بلکه با هدفی گسترده‌تر، یعنی حفاظت و ارتقای امنیت کشور و تقویت اقتدار و عزت ملی، ارتباط می‌یابد و تأکید بر موفقیت «بیش از پیش» نیز بیانگر جهت‌گیری آینده‌نگر پیام است؛ جهت‌گیری‌ای که در آن، پاسداشت فداکاری‌های گذشته و قدردانی از عملکرد کنونی با ضرورت تقویت ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت مأموریت در آینده همراه می‌شود. برآیند این منظومه معنایی آن است که امنیت پایدار، در پیوند میان ارزش‌های بنیادین، نیروی انسانی متعهد، اعتماد عمومی، تاب‌آوری سازمانی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نوین تحقق می‌یابد و فراجا به‌عنوان یکی از ارکان این منظومه، مسئولیتی مستمر در صیانت از امنیت و آسایش مردم و پاسداری از اقتدار و عزت ایران اسلامی بر عهده دارد. پیام رهبری منشور بدیع ونوینی را به نیروی غیور انتظامی کشور هدیه داد، امید آنکه به شکل حداکثری به اجرای منویات آن اهتمام شود.