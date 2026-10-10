پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر عشق‌ آباد میان جلگه خراسان رضوی با کمک خیر سلامت، محمدامین شهرآبادی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌ های پزشکی نیشابور گفت: با هدف توسعه و تسریع در ارائه خدمات فوریت‌ های پزشکی و افزایش ضریب دسترسی مردم شریف منطقه به خدمات سلامت، پایگاه جدید اورژانس پیش‌ بیمارستانی ۱۱۵ شهر عشق‌ آباد با مشارکت خیر سلامت به بهره‌ برداری رسید.

دکتر محمدرضا مرادقلی با اشاره به مشخصات فنی این طرح اظهار کرد: این پایگاه با زیربنای ۱۱۸ مترمربع و با ظرفیت دو کد عملیاتی تکمیل شده است.

وی افزود: اعتبار کلی این طرح ۳۰ میلیارد ریال بوده که ۲۵ میلیارد ریال آن توسط خیر گرانقدر سلامت، آقای محمدامین شهرآبادی و ۵ میلیارد ریال دیگر توسط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تأمین شده است.

مرادقلی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح از دی‌ ماه سال گذشته آغاز و در اقدامی جهادی، تنها در مدت ۵ ماه به مرحله بهره‌ برداری رسید.