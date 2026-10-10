به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در راستای اجرای پویش ملی سازمان بهزیستی کشور برای تهیه و توزیع ۱۶۸ هزار بسته لوازم‌التحریر ویژه دانش‌آموزان تحت حمایت، سهم استان ۴ هزار و ۳۳۱ بسته بود که با مشارکت ارزشمند مردم نیک‌اندیش و خیرین استان تهیه و توزیع شد.

مدیرکل بهزیستی استان افزود:ما در سازمان بهزیستی معتقدیم حمایت از تحصیل دانش‌آموزان، صرفاً تأمین نیاز‌های آموزشی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده، تقویت امید و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان است.

محمدی گفت: این پویش، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم است؛ همدلی‌ای که نشان می‌دهد با مشارکت جمعی می‌توان بخشی از موانع پیشرفت را برطرف کرد و مسیر آینده‌ای روشن‌تر را برای فرزندانمان هموار ساخت.

مدیرکل بهزیستی استان با قدردانی از همه خیرین، نیکوکاران و مردم استان که در اجرای این پویش همراهی کردند؛ گفت: باور داریم هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، از فرصت یادگیری و ساختن آینده‌ای بهتر محروم بماند.