مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه فردا مهلت انتخاب رشته پایان می‌یابد، گفت: تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا کریمیان با بیان اینکه نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهر بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان قرار گرفته است، گفت: متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و برای انتخاب رشته اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات انتخاب رشته متقاضیان، گفت: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

کریمیان یادآور شد؛ با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته، داوطلبان تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۱۹ مهر فرصت دارند انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مفاد دفترچه‌های انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون سال ۱۴۰۵ مطالعه دقیق ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که به نشانی https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/۴۹۳۶ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند.

مشاور رئیس سازمان سنجش گفت: همچنین اینفوگرافی، موشن گرافی‌های انتخاب رشته و راهنمای تصویری چگونگی استفاده از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.