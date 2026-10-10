مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان کردستان از پرداخت ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان کردستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، زارعی با اشاره به محصولات مشمول بیمه فراگیر در کردستان گفت: گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و نخود از مهم‌ترین محصولات تحت پوشش این طرح هستند که بدون دریافت حق بیمه از کشاورزان بیمه می‌شوند.

همچنین از کشاورزان و باغداران خواست برای بیمه محصولات و سرمایه‌گذاری‌هایی مانند گلخانه‌ها و واحد‌های پرورش ماهی، به‌صورت حضوری اقدام کنند تا در صورت بروز خسارات مختلف، امکان جبران آن فراهم شود.

وی گفت: تعداد محصولات تحت پوشش این طرح از یک محصول به ۱۵ محصول افزایش یافته است.

زارعی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ تاکنون ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۹ هزار میلیارد ریال برسد.