مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: همه اقدامات لازم برای ارتقای آگاهی، هماهنگی بین دستگاهی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از پدیده ال نینو در استان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: طبق پیش بینی‌های هواشناسی، بارش‌ها در استان اواخر مهر ماه از غرب استان آغاز می‌شود و در آبان به حداکثر می‌رسد.

وی گفت: برگزاری مانور‌های تمرینی، تامین تجهیزات و ارتقای آگاهی جامعه از برنامه‌های در دست اقدام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: از ابتدای پارسال تاکنون بیش از ۱۸ حادثه و بحران مهم همچون انفجار بندر شهیدرجایی، آتش سوزی، سیل و جنگ در استان رخ داده که با مدیریت به موقع از آن عبور کردیم.

بیشتر بخوانید: آمادگی هرمزگان برای مواجهه با پدیده ال‌نینو

حسن زاده افزود: برای سیل پارسال ۵۴ میلیارد تومان خسارت بلاعوض و ۵۱ میلیارد تومان هم برای بازسازی واحد‌ها پرداخت شده است.

وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم با محوریت بنیاد مسکن پرداخت ودیعه، کمک‌های بلاعوض، معیشتی و تهسهیلات مسکن در دست اقدام است.

حسن زاده با اشاره به لزوم توسعه و تکمیل تجهیزات برای مقابله با بلایای طبیعی افزود: با تکمیل ایستگاه لرزه نگاری در فارغان امکان پیش بینی احتمال زلزله در استان فراهم می‌شود.

وی گفت: اکنون ۳۳ ایستگاه شتاب نگار و ۲۸ ایستگاه لرزه نگار در استان وجود دارد.

۲۰ مهر روز ملی مدیریت بحران و حوادث طبیعی نامگذاری شده است.