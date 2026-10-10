معاون هماهنگی امور توسعه مدیریت و منابع استاندار بر مشارکت دانشگاه‌ها، مدارس و ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با اعلام برگزاری اجلاس استانی نماز در روز ۲۰ آبان‌ماه، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند، ارتقای کیفیت محتوایی و گسترش برنامه‌های فرهنگی این رویداد با مشارکت دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ظرفیت‌های رسانه‌ای استان تأکید کرد.

مرضیه مهدوی شنبه ۱۸ مهرماه در دومین نشست هماهنگی اجلاس استانی نماز گفت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ نماز در میان نسل جوان، لازم است نشست‌ها و پنل‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت نماز در دانشگاه‌ها و مدارس سراسر استان برگزار شود

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت استادان دانشگاه، متخصصان و مفاخر علمی استان، برگزاری پیش‌نشست‌های تخصصی و فراخوان و ارزیابی مقالات علمی می‌تواند به غنای محتوایی اجلاس و تقویت رویکرد علمی و فرهنگی آن کمک کند.