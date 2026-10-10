با مشارکت شرکت نفت دو دستگاه خودرو ون اورژانس اجتماعی در چهارمحال و بختیاری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال خریداری، تجهیز و تحویل اداره کل بهزیستی استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بهزیستی استان در آئین واگذاری دو دستگاه خودرو اورژانس اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ به تمام مردم خدمت ارائه می‌دهد.

معصومه محمدی افزود: بیشترین تماس‌های ثبت شده با سامانه ۱۲۳ مربوط به اختلالات حاد خانوادگی، افرادی که دارای قصد یا اقدام به خودکشی، همسرآزاری و کودک‌آزاری است؛ حمایت‌های ارائه‌شده در حوزه فوریت‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی موقت بوده و بسته به شرایط افراد، از ۶ ماه تا ۲ سال ادامه دارد.

وی گفت: اورژانس اجتماعی با حضور به موقع و فوری روانشناسان و مددکاران خود، مداخله موثر در شناسایی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه را بر عهده دارد.