۲۰۶ میلیون لیتر بنزین در خراسان رضوی صرفه جویی شد
۲۰۶ میلیون مترمکعب سوخت CNG در شش ماهه اول امسال در منطقه خراسان رضوی مصرف شده که معادل صرفهجویی همین مقدار بنزین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: فرآورده سی. ان. جی از طریق ۱۳۸ باب جایگاه در منطقه خراسان رضوی توزیع می شود، و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ توزیع ۲۰۶ میلیون مترمکعب گاز CNG صرفه جویی بیش از ۲۰۶ میلیون لیتر بنزین در منطقه را به دنبال داشته است.
وی افزود: این منطقه برای کاهش صف های توزیع گاز و کمک به کاهش آلودگی هوا، ۳ باب جایگاه عرضه CNG را در حال راه اندازی دارد که تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
احمد واحدیان ابوترابی اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده، زمینه جهت احداث جایگاه سی. ان. جی در شهرهای بدون جایگاه منطقه فراهم شده است.
وی با اعلام اینکه همه جایگاههای CNG زیر پوشش منطقه خراسان رضوی موفق به اخذ تاییدیه استاندارد هستند، بیان کرد: اقدام های لازم برای دوگانه سوز کردن خودروها و تعویض مخازن فرسوده خودروها به صورت رایگان در دست اقدام است.