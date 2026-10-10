به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: فرآورده سی. ان. جی از طریق ۱۳۸ باب جایگاه در منطقه خراسان رضوی توزیع می‌ شود، و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ توزیع ۲۰۶ میلیون مترمکعب گاز CNG صرفه جویی بیش از ۲۰۶ میلیون لیتر بنزین در منطقه را به دنبال داشته است.

وی افزود: این منطقه برای کاهش صف‌ های توزیع گاز و کمک به کاهش آلودگی هوا، ۳ باب جایگاه عرضه CNG را در حال راه‌ اندازی دارد که تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

احمد واحدیان ابوترابی اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده، زمینه جهت احداث جایگاه سی. ان. جی در شهر‌های بدون جایگاه منطقه فراهم شده است.