فدراسیون کاراته با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اعزام‌های برون‌مرزی، نسبت به حضور ورزشکاران در مسابقات بین‌المللی بدون اخذ مجوز‌های رسمی هشدار داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به گزارش‌های دریافتی مبنی بر شرکت برخی ورزشکاران در مسابقات لیگ جهانی گرجستان بدون اخذ مجوز‌های لازم، اعلام شد حضور همه ورزشکاران در مسابقات و رویداد‌های بین‌المللی باید صرفاً از طریق فدراسیون کاراته و شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان و در چارچوب ضوابط و مجاری قانونی انجام شود.

بر اساس این اعلام، هرگونه اقدام برای حضور در مسابقات خارج از کشور از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون دریافت مجوز رسمی فدراسیون، تخلف انضباطی سنگین محسوب شده و می‌تواند محرومیت از شرکت در رویداد‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی در بازه زمانی مقرر و همچنین سلب صلاحیت حضور در مراحل انتخابی تیم‌های ملی، مسابقات قهرمانی کشور و سایر رویداد‌های رسمی فدراسیون را در پی داشته باشد.

فدراسیون کاراته از مسئولان هیئت‌های استانی، مربیان، مدیران باشگاه‌ها و ورزشکاران خواست با رعایت دقیق مقررات و اطلاع‌رسانی به تمامی افراد تحت پوشش خود، از هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در زمینه حضور در مسابقات بین‌المللی جلوگیری کنند.