استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور کشور بر پیگیری تاسیس پردیس بین المللی این دانشگاه در شهرستان جلفا با هدف توسعه آموزش عالی، تقویت رشته‌های میان رشته‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیاز‌های بازار کار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با محمدهادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور کشور بر پیگیری تاسیس پردیس بین المللی دانشگاه پیام نور در شهرستان جلفا تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان شرقی در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری و بازرگانی بین المللی، بهره گیری از این توانمندی‌ها برای توسعه زیرساخت‌های علمی و آموزشی استان را ضروری دانست.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت هم راستایی آموزش عالی با نیاز‌های روز جامعه و تحولات اقتصادی، توسعه رشته‌های میان رشته‌ای و رشته‌های مرتبط با بازار کار را از جمله رویکرد‌های مورد توجه در برنامه ریزی برای توسعه دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

سرمست با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس و برخورداری این منطقه از ظرفیت‌های مهم تجاری و اقتصادی، پیگیری تاسیس پردیس بین المللی دانشگاه پیام نور در این شهرستان را در راستای تقویت پیوند میان آموزش عالی و ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: توسعه فعالیت‌های دانشگاهی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش فرصت‌های علمی و آموزشی و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های بخش‌های تولیدی، صنعتی و تجاری را فراهم کند.

وی گفت: تاسیس پردیس بین‌المللی دانشگاه پیام نور در جلفا همچنین می‌تواند به عنوان یکی از محور‌های توسعه آموزش عالی در استان، زمینه بهره گیری بیشتر از ظرفیت‌های منطقه‌ای آذربایجان شرقی و گسترش تعاملات علمی و آموزشی در سطح بین المللی را فراهم سازد.