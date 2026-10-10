به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این دیدار، منصور حقیقت‌پور، نماینده سابق مردم اردبیل، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس در دوران ریاست دکتر لاریجانی از ایشان موارد متعددی از صبر و شکیبایی در ذهن دارند و از فضایل و خصایص آن شهید می‌آموختند و بهره‌مند می‌شدند، اظهار داشت: دکتر لاریجانی با تفکر منظم و دین‌پایه، دلسوزی و دردآشنایی، مسئولی فراتر از تراز ملی بود و بدیلی برای او سراغ نداریم.

وی افزود: نقشی که دکتر لاریجانی در چند ماه پیش از شهادت خود ایفا کرد، بی‌نظیر بود. او در مقطعی حساس، به حفظ دوام و قوام نظام پرداخت و شهادت او عین عدالت الهی بود و خداوند خریدار خون او شد. زیست و مدیریت او یک مکتب قابل ارائه به جهان اسلام است و باید در پژوهشکده‌ها بر روی ویژگی‌های او به‌عنوان الگو متمرکز شوند.

اسدالهی: شهید لاریجانی، مظلوم صبور بود

در ادامه جلسه، غلامرضا اسدالهی، نماینده اسبق مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد و معاون شهید دکتر لاریجانی در مجلس دهم، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام عظیم الشان و رهبر شهید و همه شهدا بویژه دکتر لاریجانی، به ذکر خاطراتی از این شهیدان والامقام پرداخت و اظهار داشت، آقای دکتر لاریجانی به کرات خودش را برای دفاع از ولایت و منافع ملی هزینه نموده و هیچگاه از آقای شهید خرج ننمود و علی رغم هجمه و تهمت بعضی تندرو‌ها با اینکه ایشان نظر حضرت آقا را اجرا می‌نمود، اسمی از رهبر معظم انقلاب نبرد و هزینه‌های تندگویی منتقدین را به جان می‌خرید.

اسدالهی به خاطره‌ای از مقطع بعد از جنگ ۱۲روزه پرداخت و گفت: در آن مقطع، جمعی از معاونین و وزرای دولت شهید رئیسی با واسطه با من تماس گرفتند و گفتند می‌خواهیم از مواضع دکتر لاریجانی تشکر و از ایشان حلالیت بطلبیم. من با شهید لاریجانی مطرح نمودم و ایشان فرمودند، حتما جلسه‌ای را می‌گذاریم. جلسه برگزار شد. جمعی از مسئولین دولت شهید رئیسی تشریف آوردند. بعد از بیان مطالب آقای دکتر لاریجانی فرمودند: شما هر هنری دارید برای حفظ وحدت و انسجام کشور بگذارید و اگر موضوع و مطالبی هم دارید که به نفع نظام و کشور می‌دانید به من برسانید. حتما بررسی و اگر قابل اجرا باشد، تلاش می‌نمایم که اجرایی شود.

وی افزود: امروز وظیفه و تکلیف ماست که تلاش نماییم که این مشی دین پایه و عقلانیت محور شهید دکتر لاریجانی در کشور نهادینه و پیاده شود.

حیدرپور: دکتر لاریجانی از منبع فیض مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم لاریجانی و استاد مطهری بهره‌مند بود

عوض حیدرپور، نماینده ادوار شهرضا، نیز گفت: دکتر لاریجانی از منبع فیض مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم لاریجانی و استاد شهید مرتضی مطهری بهره‌مند بود و ما از خدا می‌خواهیم که از برکت این جلسه و انس با ایشان از شفاعت شهید علی لاریجانی و فرزندش مرتضی لاریجانی بهره‌مند شویم.

شوشتری: فقدان دکتر لاریجانی برای ما غیرقابل باور است

هادی شوشتری، نماینده قوچان، نیز گفت: من از مجلس هشتم تا دهم همکار شهید لاریجانی بودم و بعد‌ها در کارگروه‌های دیگر در خدمت ایشان بودیم. روز شهادت او و دکتر مرتضی لاریجانی برای من تلخ‌ترین روز بود و فقدان ایشان برای ما غیرقابل باور است. گفتمان او که عقلانیت برخاسته از حکمت و آموزه‌های استاد مطهری بود، همچنان در جامعه ما ساری و جاری است.

محمدرضا لاریجانی: پدرم همواره بر اصول و ارزش‌های خود ایستادگی کرد

در ادامه، پس از طرح دیدگاه‌ها و ذکر فضایل دکتر لاریجانی توسط شرکت‌کنندگان در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا لاریجانی، فرزند ایشان، با قدردانی از حضور و ابراز لطف نمایندگان ادوار مجلس، به تقوای ایشان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها اشاره کرد و گفت: شهید لاریجانی این خصلت را از استاد مطهری آموخته بود که هر چه مسئولان ما از اظهارنظر و سخنرانی بدون ضرورت اجتناب کنند، نظام آسیب کمتری را متحمل می‌شود.

وی افزود: ایشان حکمرانی در صحنه واقعی کشور را از سخت‌ترین کار‌ها می‌دانستند و می‌فرمودند که جامعه مجموعه‌ای از تکثرهاست و راضی نگاه داشتن آحاد جامعه، با تأکید بر نقاط مشترک قابل حصول است و باید در عین داشتن مبنای فکری و پافشاری در اصول، برای استفاده از ظرفیت گروه‌ها و اقشار، با هر یک از آنها در اجتماع همراهی و همکاری کرد. پدر همواره بر اصول و ارزش‌های خود ایستادگی می‌کرد و با باورمندی به جمهوری اسلامی و اعتقاد به ولایت فقیه، در ظرف زمان و مکان، تصمیم‌ها و برخورد‌های خود را تنظیم می‌کرد و سعی می‌کرد بهترین عملکرد را در مقاطع گوناگون نشان دهد.

حجت الاسلام لاریجانی گفت: دکتر لاریجانی همواره بر مشخص بودن اولویت‌ها و تغییر نکردن اهداف عالی با تغییر مسئولان تأکید داشت. او می‌گفت، انسجام در حکمرانی ضرورت دارد؛ کار خوب و گزاره‌های مطلوب زیاد است، اما باید به دنبال اولویت‌ها در اسناد بالادستی بود.