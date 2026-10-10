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رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ملاشاهی گفت: از روز دوشنبه تا شب سهشنبه (۲۰ تا ۲۱ مهرماه)، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظهای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، ارتفاعات جنوبی و مرکزی استان، بهویژه شهرستانهای سرباز، راسک، مهرستان، سیب و سوران و سراوان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: برای روز یکشنبه نیز احتمال بارش پراکنده در شهرستان زاهدان و ارتفاعات مرکزی استان دور از انتظار نیست.
وی با توصیه به شهروندان تأکید کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی و همچنین فعالیتهای کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری کنند.
دامداران نیز با اتخاذ تمهیدات لازم، برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.