به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع) و رئیس همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در حکمی مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده منصوب کرد.

متن کامل حکم محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع) به این شرح است:

خواهر محترمه؛ سرکار خانم مرضیه وحیددستجردی

با هدف ایفای نقش پیش‌روندگی و پیش‌برندگی در حوزه جمعیت و جبهه‌سازی عظیم علمی و فناوری ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و در راستای برگزاری «همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده»، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سیاستگذاری همایش»، منصوب می‌گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و عنایت حضرت معصومین (ع) و نصب‌العین قرار دادن تقوای الهی و با حضور مؤثر، مأموریت‌های محوله را، به نحو شایسته و کامل معمول دارید.

از درگاه حضرت باری تعالی، سلامت و توفیق روزافزون سرکارعالی را در انجام مسئولیت محوله و همچنین در تبیین بیانیه گام دوم، به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی و کمک به تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی آن در سایه‌ی توجهات خاصه‌ی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه‌ی ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای «مدظله‌العالی» مسئلت می‌نمایم.

«و من الله التوفیق»