نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: با وجود فشار‌ها و اقدامات مختلف دشمنان در دهه‌های گذشته، نظام جمهوری اسلامی توانسته مسیر خود را ادامه دهد.

نظام جمهوری اسلامی با وجود هجمه‌ها و دشمنی‌ها همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد

نظام جمهوری اسلامی با وجود هجمه‌ها و دشمنی‌ها همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت‌ها، خواستار رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم شد.

آیت الله عبادی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر ابعاد مختلف جنگ ترکیبی، کنترل بی‌ضابطه قیمت‌ها و مقابله با احتکار و گران‌فروشی را از جمله مطالبات مهم مردم دانست و افزود: در شرایطی که کشور با فشار‌های مختلف مواجه است، نباید اجازه داد برخی افراد با سوءاستفاده از وضعیت موجود، موجب افزایش نگرانی‌های اقتصادی مردم شوند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنان از نظام و کشور گفت: مشکلات معیشتی می‌تواند بر ابعاد مختلف زندگی مردم، از جمله ازدواج، فرزندآوری و تحصیل، تأثیر بگذارد و رسیدگی به این مسائل باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، خواستار اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات از مسیر‌های قانونی شد و بر لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع نگرانی‌های مردم تأکید کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز در این دیدار با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت پایدار گفت: سرمایه اصلی تولید قدرت، اقتدار و امنیت کشور، مردم هستند و بدون حضور و مشارکت آنان، تحقق امنیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

ابراهیم عزیزی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان مردم، مسئولان و ائمه جمعه و جماعات افزود: باید این ارتباط روزبه‌روز تقویت شود تا زمینه رشد، شکوفایی و استقرار امنیت در جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی گفت: مرز، اگر به‌درستی مدیریت و از ظرفیت‌های آن استفاده شود، فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی است، اما بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تهدید باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مطالبات نمایندگان استان و مسئولان اجرایی درباره وضعیت مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی، بر ضرورت رفع موانع و رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی این مناطق تأکید کرد.

عزیزی افزود: پیگیری مسائل مرزی و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد و در همین زمینه، موضوع تعامل با مسئولان افغانستان و فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات مرزی نیز دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه تقویت معیشت مرزنشینان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت مرز‌ها داشته باشد، گفت: اگر مشکلات اقتصادی و نیاز‌های مرزنشینان برطرف شود، آنان می‌توانند نقش مؤثرتری در حفاظت از مرز‌های کشور ایفا کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین بر ضرورت حمایت از نیرو‌های مسلح، مجموعه‌های انتظامی و دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت تأکید کرد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف کشو، زمینه‌ساز تقویت امنیت پایدار خواهد بود.

عزیزی همچنین از پیگیری مشکلات مرزنشینان و توسعه بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی خبر داد.

استاندار نیز با اشاره به جایگاه ولایت‌فقیه در ایجاد وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی گفت: نماینده ولی‌فقیه در استان، محور وحدت در خراسان جنوبی است.

هاشمی با اشاره به روحیه ولایت‌مداری مردم استان گفت: مردم خراسان جنوبی در مقاطع مختلف، حضوری پرشور و حماسی در حمایت از نظام و کشور داشته‌اند.