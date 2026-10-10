تیم فوتبال تراکتور برای برگزاری دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، تبریز را به مقصد نجف ترک کرد.

سفر تیم فوتبال تراکتور به نجف بدون بیرانوند

سفر تیم فوتبال تراکتور به نجف بدون بیرانوند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال تراکتور برای برگزاری دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، تبریز را به مقصد نجف ترک کرد تا سپس راهی عمان شده و دیدار خود را مقابل الشمال قطر برگزار کند. این نخستین میزبانی سرخپوشان نیز خواهد بود.

شاگردان جواد نکونام در حالی با پرواز چارتر راهی نجف می‌شوند که پس از آن با اتوبوس عازم بغداد خواهند شد تا از بغداد با پرواز راهی مسقط شوند. بر این اساس تراکتور امشب به هتل محل اقامت خود در عمان خواهد رسید.

علیرضا بیرانوند در این سفر تراکتور را همراهی نخواهد کرد. همچنین اودیل خامروبکف قبلا خود را به مسقط رسانده و تمرینات شخصی خود را انجام داده است.