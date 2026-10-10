مجمع انتخاباتی هیئت والیبال خراسان رضوی با حضور میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال خراسان رضوی که امروز برگزار شد؛ از مجموع ۲۶ عضو واجد رأی، هر ۲۶ نفر حضور داشتند و حدنصاب رسمیت جلسه نیز ۱۸ نفر اعلام شد.

وحید ظفر شریف‌ پور، جبار قوچان‌ نژاد، هدایت میهن‌ دوست و مهدی ناصحی چهار نامزد ریاست هیئت والیبال خراسان رضوی بودند.

پس از رأی‌ گیری، جبار قوچان‌ نژاد ۱۵ رأی، مهدی ناصحی ۱۰ رأی و هدایت میهن‌ دوست یک رأی کسب کردند.

در نهایت جبار قوچان‌ نژاد با کسب ۱۵ رای از مجموع ۲۶ رأی اخذشده، به‌ عنوان رئیس جدید هیئت والیبال خراسان رضوی انتخاب شد.