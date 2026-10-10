رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از ارسال نزدیک به هزار اثر به دبیرخانه رویداد ملی« همچو سرو» خبر داد و گفت: ۷۵ اثر به مرحله‌ آخر این رویداد راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مریم اردبیلی در آیین اختتامیه رویداد ملی «همچو سرو» با عنوان اینکه مسیری که ملت ایران در کنار هم طی کرد، امروز فرصتی برای پر رنگ‌ تر شدن روایت‌های زنانه فراهم کرده است؛ افزود: روایت زنانه، توانمندی‌های خاص خود را دارند و از آن جهت که زنان ابعاد و جنبه‌های پدیده‌ها را از منظری دیگر می‌بینند، دارای اهمیت ویژه هستند.

وی با تأکید مجدد بر اهمیت روایات زنانه تصریح کرد: در جهان مدرن، روایت‌های زنانه کم‌کم پس زده شده است و جای خود را به روایت‌های کلان و رسانه‌های قدرتمندی داده که یک‌سویه عمل می‌کنند، اما این خلأ معنایی، دوباره ارزش و معنای این روایت‌های خرد را آشکار کرده است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به ویژگی‎های متفاوت جنگ تحمیلی رمضان هم خاطرنشان کرد: در تمام جنگ‌ها و بلایا، زنان معمولاً به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر و قربانی معرفی می‌شوند، اما در جنگ اخیر، چون جنگ در دل شهر و کنار خانه‌های ما جریان داشت، ارتباط زنان با این پدیده، بسیار جدی‌تر رقم خورد و زنان نه به‌ مثابه قربانی، بلکه به‌عنوان کنشگر مؤثر خود را در دل این جریان، نشان دادند.

اردبیلی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، مادرانی را دیدیم که با وجود نگرانی‌ها و ترس‌های فراوان، واقعه را برای فرزندانشان روایت می‌کردند؛ حتی برای صدا‌های ناشناس، ترانه و شعر می‌ساختند تا بچه‌ها احساس نکنند دنیایشان فرو ریخته است.همچنین با زنانی برخورد کردیم که در محلات، مساجد و پایگاه‌ها گروه‌های زنانه را شکل دادند تا محلات را زنده و سرپا نگاه دارند و با وجود همه ترس‌ها، جریان زندگی را ادامه دادند.

وی با تأکید بر عمومی بودن روایت‌گری هم خاطرنشان کرد: روایت کردن از آنچه گذشت، تنها کار نخبگان و متخصصان نیست؛ بلکه باید یک روایت عمومی شکل بگیرد تا این عظمت به نمایش درآید. باید این خاطرات را از امری ضمنی به صریح، از گذشته به امکانی برای آینده و از داشته‌ای فردی و خانوادگی به سرمایه‌ای ملی تبدیل کنیم؛ این هنر چنین رویداد‌هایی است.

اردبیلی با یادآوری این موضوع که نزدیک به هزار اثر به دبیرخانه رویداد ملی «همچو سرو» رسید و ۷۵ اثر به مرحله‌ آخر راه یافته است، تاکید کرد: همه‌ی این آثار ارزشمند و ماندگارهستند و حتی یک روایت را نباید جا بگذاریم، چون بخشی از آن عظمت از دست می‌رود. ما در کنار شرکت‌کنندگان هستیم تا روایت‌شان به بلوغ کامل برسد و به‌صورت اثری، مکتوب و ماندگار منتشر شود.