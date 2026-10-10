کمیته مد پایدار چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با حضور اعضا، فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.

آغاز به کار کمیته مد پایدار چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر

آغاز به کار کمیته مد پایدار چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کمیته با هدف شکل‌گیری و استمرار فعالیت‌های تخصصی در حوزه مد پایدار تشکیل شده است تا در کنار برنامه‌های این حوزه در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، فعالیت خود را پس از برگزاری جشنواره نیز ادامه دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اعضای کمیته در مرحله نخست، اطلاع‌رسانی درباره مد پایدار را تا هشتم آبان‌ماه دنبال خواهند کرد. همچنین برگزاری یک وبینار تخصصی به منظور حضور در جشنواره چهاردهم مد و لباس فجر، برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، اعضای فعلی کمیته مد پایدار چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر عبارت‌اند از "خانم‌ها جبری، شهبازی، بهرامی، دکتر سعیدی و آقای رحمانی‌موحد".

بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، افراد و فعالان دیگری در حوزه مد پایدار، برای عضویت و فعالیت در این کمیته از سراسر کشور، در حال شناسایی هستند.