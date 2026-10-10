به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: تا اواخر روز یکشنبه عبور ریز موج‌هایی از روی منطقه سبب افزایش ابر و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات و وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید و برخاستن گرد و خاک موقتی در ساعاتی از بعدازظهر در برخی مناطق استان بویژه در نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین تا اواسط هفته تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۳ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: جریانات جنوبی و مرطوب نیز از اواخر روز دوشنبه ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی باعث افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد و سپس با گسترش این جریانات از روز سه‌شنبه به بعد در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی شاهد شرجی خواهیم بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.