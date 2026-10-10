برداشت عدس، نخود و لوبیاچینی از هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع زیرکشت در شهر بهمن شهرستان آباده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول مرکز جهاد کشاورزی شهر بهمن آباده گفت: کشاورزان این شهر برداشت حبوبات را از هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع خود آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن محصول برداشت کنند.

سعید یعقوبی افزود: غرقابی، بارانی و نواری از روش‌های آبیاری محصولات در بهمن است و خمین، سده و غفار از ارقام حبوبات کشت شده در این منطقه به شمار می‌رود.

مسئول جهاد کشاورزی شهر بهمن آباده بیان کرد: کاشت حبوبات در منطقه بهمن به دلیل خشکسالی و کمبود بارندگی نسبت به پارسال کاهش داشته است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.