\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0628\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u067e\u0631\u06cc\u0633\u0627 \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0648\u0644 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0633\u0628\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0627\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06cc\u06a9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f1\u06f4\u06f4 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u067e\u0647\u0644\u0648\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0631\u0636\u0627\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.