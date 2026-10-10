۱۰۰ رأس گوسفند متعلق به هشت دامدار روستای محروم بابافرجی بر اثر سقوط از کوه تلف شدند، این حادثه حدود ۳ میلیارد تومان خسارت به دامداران وارد کرده است.

در پی سقوط گله‌ ای از گوسفندان از کوه در حدود ساعت ۱۹ دیروز، حدود ۱۰۰ راس دام متعلق به هشت دامدار روستای بابافرجی تلف شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت:

مجید بهشتی افزود: برآورد خسارت وارده به دامداران در این حادثه حدود ۳ میلیارد تومان است؛ خسارتی سنگین برای دامدارانی که معیشت آن‌ ها به دامداری وابسته است.

وی ادامه داد: این حادثه در شرایطی رخ داده است که محدوده پادگان قدس شهرستان کلات حدود ۲۰ روز است با اختلال در آنتن‌ دهی تلفن همراه مواجه شده است. این اختلال پس از سرقت ترانس برق ایجاد شده و حدود ۱۵ کیلومتر از مسیر جاده اصلی را تحت تأثیر قرار داده است.

بهشتی تصریح کرد: نبود پوشش مناسب تلفن همراه در مناطق کوهستانی، ارتباط دامداران و چوپانان را در شرایط اضطراری دشوار می‌ کند؛ از این‌ رو، رفع فوری اختلال آنتن‌ دهی و بررسی راهکارهای حمایت از دامداران خسارت‌ دیده، ضروری است.