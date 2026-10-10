مراسمی به مناسبت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده رضوانشهر با حضور دانش آموزان، مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شد.

گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر گرامی‌داشت «روز ملی روستا و عشایر» در مدرسه عشایری روستای ارده در شهرستان رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: آیین نکوداشت «روز ملی روستا و عشایر» با حضور مسئولان و مدیران اداره کل آموزش و پرورش گیلان و شهرستان رضوانشهر، در مدرسه عشایری «شهید نظری» روستای ارده شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

در این مراسم که هم‌زمان با پایان فصل ییلاق بود، همه دانش‌آموزان عشایری هم شرکت کردند.

روز ملی روستا و عشایر، فرصتی برای تکریم جامعه‌ای است که با حماسه آفرینی و ایستادگی، ستون‌های استوار امنیت، اقتصاد و پاسدارانِ هویتِ غنیِ فرهنگی ایران اسلامی محسوب می‌شوند.

در ادامه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی مانند بازی‌های بومی و محلی به همت دانش آموزان عشایر، شور و نشاط خاصی در فضای آموزشی مدرسه برقرار شد که مورد استقبال مسئولان و حاضران قرار گرفت.

در بخش پایانی این آیین، برای تکریم تلاش‌های علمی دانش‌آموزان و قدردانی از زحمات معلمان، هدایای ویژه‌ای به دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه و آموزگاران و مربیان دلسوز اهدا شد.