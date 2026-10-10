نایب‌رئیس انجمن صنفی صنعت تایر گفت: صنعت تایر کشور از ظرفیت و دانش فنی لازم برای افزایش تولید و تأمین بخش عمده نیاز بازار داخلی برخوردار است و با سرمایه‌گذاری جدید می‌توان ظرفیت‌های موجود را فعال‌تر کرد.

هادی امیر شقاقی، نائب‌رئیس انجمن صنفی صنعت تایر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: ظرفیت تولید تایر در کشور حدود ۳۰۰ هزار تن در سال است و در بخش تایر‌های بایاس، کشور از واردات بی‌نیاز شده است.

شقاقی افزود: در بخش تایر‌های رادیال سواری، نیاز سالانه کشور حدود ۲۷ میلیون حلقه است که حدود ۲۴ میلیون حلقه آن را تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کنند.

وی گفت: در مجموع حدود ۷۵ درصد نیاز تایر کشور امکان تولید داخلی دارد و بخشی از نیاز باقی‌مانده نیز از طریق واردات تأمین می‌شود.

نایب‌رئیس انجمن صنفی صنعت تایر همچنین به ظرفیت جدیدی که از سال گذشته به مدار تولید تایر در کشور اضافه شده، اشاره و تصریح کرد: این کارخانه در مهدیشهر سمنان، ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن تایر را دارد.

وی با تاکید بر امکان استفاده از ظرفیت کارخانه‌های موجود برای افزایش تولید اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌های صنعت تایر به دلیل مسائل سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و فناوری‌های قدیمی هنوز به طور کامل فعال نشده است.

شقاقی با اشاره به استفاده از مدل تولید بدون کارخانه افزود: با سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری در همین کارخانه‌ها می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد و بخشی از نیاز بازار را بدون ایجاد کارخانه‌های جدید تامین کرد چرا که دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت لازم برای توسعه این صنعت در کشور وجود دارد.

نایب‌رئیس انجمن صنفی صنعت تایر گفت: برای ایجاد کارخانه‌ای با ظرفیت حدود ۲۵ هزار تن، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و برای جبران شکاف حدود ۱۰۰ هزار تنی میان تولید و مصرف، سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری می‌تواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.

شقاقی ادامه داد: در صورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد و علاوه بر تأمین نیاز داخل، حضور تایر ایرانی در بازار‌های صادراتی را نیز توسعه داد.

نایب‌رئیس انجمن صنفی صنعت تایر گفت: هم‌اکنون تایر ایرانی به کشور‌های پاکستان، افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود و ظرفیت توسعه صادرات نیز وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیت کارخانه‌های تایرسازی در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: تولید تایر در کشور متوقف نشد و کارخانه‌های تولید تایر از جمله ایران تایر، یزد، بارز، بارز کردستان، کویر بیرجند و آرتاویل به فعالیت خود ادامه دادند.

شقاقی درباره تاثیر تحریم‌های جدید بر صنعت تایر نیز گفت: صنعت تایر و خودروسازی کشور سال‌هاست با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است و در این سال‌ها راهکار‌های مختلفی برای تامین مواد اولیه، تولید و تداوم فعالیت ایجاد شده ضمن اینکه محدودیت‌های جدید اگرچه ضرورت برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر را افزایش می‌دهد، اما صنعت تایر کشور تجربه عبور از این شرایط را دارد و می‌تواند مسیر تولید را ادامه دهد.