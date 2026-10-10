رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد از حذف سه رشته تحصیلی این دانشگاه به دلیل کمبود زیرساخت‌های آموزشی و خوابگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید صاحب موسوی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در نشست هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش‌های زیرساختی این دانشگاه اظهار کرد: پراکندگی فضا‌های آموزشی و خوابگاهی موجب شده است بخش قابل توجهی از ظرفیت و انرژی مجموعه به جای توسعه فعالیت‌های علمی، صرف مدیریت کمبود‌ها شود.

موسوی با بیان اینکه شرایط اقلیمی و زیست‌بوم کوهستانی استان، توسعه فضا‌های ورزشی و رفاهی را ضروری کرده است، افزود: به دلیل نبود زیرساخت‌های فیزیکی و خوابگاهی استاندارد، ناچار شدیم برخی رشته‌های مهم دانشگاهی از جمله آموزش فیزیک، آموزش شیمی و علوم اجتماعی را از دست بدهیم.

کمبود امکانات و مهاجرت تحصیلی دانشجویان

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیامد‌های محدودیت رشته‌های تحصیلی در استان تصریح کرد: از دست رفتن این کدرشته‌ها، زمینه مهاجرت تحصیلی داوطلبان به استان‌های دیگر را فراهم کرده و رفت‌وآمد دانشجویان در محور‌های پرخطری مانند مسیر یاسوج به اصفهان را افزایش داده است؛ موضوعی که حوادث جاده‌ای ناگواری نیز به دنبال داشته است.

موسوی با اشاره به وضعیت پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان استان گفت: در شرایطی که داوطلبی با رتبه حدود ۲ هزار در استان پذیرفته نمی‌شود، داوطلبانی با رتبه‌هایی مانند ۹ هزار در برخی استان‌های دیگر امکان ورود به دانشگاه را پیدا می‌کنند.

وی ظرفیت پذیرش امسال دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد را ۶۳۳ دانشجو اعلام کرد و افزود: تعامل بیشتر با آموزش‌وپرورش و توجه به طرح جامع دانشگاه فرهنگیان برای رفع مشکلات موجود ضروری است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به پیش‌بینی اعتباراتی برای بهبود زیرساخت‌های دانشگاه در سفر ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: رفع اساسی مشکلات این مجموعه، علاوه بر تأمین اعتبار، به تصمیم‌گیری‌های زیربنایی و حمایت جدی در سطح استان نیاز دارد.

پیگیری واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی

موسوی در تشریح محور‌های مطرح‌شده در نشست هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعیین تکلیف املاک و تفاهم‌نامه‌های میان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، پیگیری واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی منابع ملی به دانشگاه فرهنگیان، هماهنگی با شهرداری برای تغییر کاربری فضا‌های مصوب در کارگروه مولدسازی و تأمین اعتبار احداث سالن چندمنظوره دانشگاه، از مهم‌ترین دستورکار‌های این نشست بود.

وی با اشاره به ضرورت تجمیع و ساماندهی فضا‌های دانشگاهی افزود: بازگرداندن ملک جهاد کشاورزی در مجاورت دانشگاه، بررسی امکان تهاتر املاک یا خرید املاک دانشگاه آزاد اسلامی از جمله سایت پردیس واقع در جاده شیراز و سایت بلهزار، از گزینه‌های مورد بررسی برای تأمین فضای مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان است.