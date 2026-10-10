مدیریت بحران مازندران از مردم خواست ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد غیرضروری در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیریت بحران مازندران از هم‌استانی‌ها و مسافران درخواست کرد ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد غیرضروری در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

بر اساس هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۳ هواشناسی استان، از بعدازظهر امروز شنبه ۱۸ مهر تا بعدازظهر فردا یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد.

نوع مخاطره:

رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما و احتمال تگرگ.

منطقه اثر:

سطح استان، با تأکید بر نیمه شرقی مازندران.

مخاطرات احتمالی:

افزایش سطح آب و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها

آب‌گرفتگی معابر، زیرگذر‌ها و جاری شدن روان‌آب

خطر وقوع صاعقه

احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان

احتمال خسارت به محصولات و تأسیسات بخش کشاورزی

احتمال ریزش و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و محور‌های مستعد

توصیه‌های مدیریت بحران مازندران به هم‌استانی‌ها و مسافران:

از هرگونه توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری شود و در سفر‌های برون‌شهری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، احتیاط لازم صورت گیرد.

همچنین از فعالیت‌های کوه‌نوردی، طبیعت‌گردی و حضور در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی پرهیز شود و نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌ها و تجهیزات مستعد آسیب اقدام لازم صورت گیرد.

تأکید بر آماده‌باش دستگاه‌ها:

به تمامی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، راهداری، دستگاه‌های متولی آب، برق و مخابرات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید می‌شود ضمن حفظ و تقویت آمادگی عملیاتی و تجهیزات و ماشین‌آلات، تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای مقابله با آب‌گرفتگی، روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، ریزش سنگ و سایر مخاطرات احتمالی به‌عمل آورند.

همچنین دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش، وزش باد، کاهش دما و تگرگ اقدام کنند.

مدیریت بحران مازندران از هم‌استانی‌ها و مسافران درخواست می‌کند ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد غیرضروری در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.