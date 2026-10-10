رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان بوشهر در جلسه‌ای ویژه به‌صورت جزئی بررسی و پیگیری و گزارش اقدامات نیز به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در نشست رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر اظهارکرد: این کمیسیون برای تشکیل جلسه‌ای ویژه با هدف بررسی و پیگیری مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بازرگانان استان بوشهر آمادگی کامل دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مسائل فعالان اقتصادی این استان در جلسه‌ای ویژه به‌صورت جزئی بررسی و پیگیری و گزارش اقدامات نیز به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قدردانی از جدیت استاندار بوشهر در پیگیری مسائل این استان افزود: امیدواریم از این فرصت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کنیم.

وی با اشاره به جایگاه این کمیسیون در رسیدگی به شکایات و تظلم‌خواهی بیان کرد: تلاش کمیسیون، رسیدگی به شکایات و بی‌پاسخ نگذاشتن آنهاست.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر عنوان کرد: حدود ۳۵ درصد پرونده‌های کمیسیون در حوزه اقتصادی، ۲۸ درصد مربوط به طرز کار قوه قضاییه، ۲۷ درصد در حوزه فرهنگی و اجتماعی و ۱۰ درصد نیز در حوزه سیاسی و امنیتی است.

وی با اشاره به پیگیری مسائل مالیاتی، بانکی و رفع تعهد ارزی در این کمیسیون گفت: درباره قانون بهبود کسب‌وکار و موضوعات مرتبط با آن نیز نشست‌های متعددی برگزار و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به موضوع پرورش ماهی تیلاپیا که نماینده آبزی‌پروران بوشهر در این نشست مطرح کرد، افزود: کمیسیون این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کند و مقاومت‌هایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه وجود دارد که باید به‌درستی پاسخ داده شود.

وی همچنین با اشاره به وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور اظهارکرد: ورود این واحد‌ها به چرخه استفاده می‌تواند به حل مشکل مسکن و جلوگیری از راکد ماندن سرمایه‌ها کمک کند.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر پیگیری موضوع حدنگار، قانون چک و چک‌های صیادی را از دیگر اقدامات کمیسیون برشمرد و گفت: درباره بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم در زمینه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز پیشنهاد‌هایی ارائه شد و به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کمیسیون حضور یافت و ۶ موضوع مالیاتی بررسی شد.