اختتامیه سومین همایش علمی هیئت و آیین‌های مذهبی با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی ۲۳ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز تخصصی احیاء امر با همکاری اندیشکده هیئت، اختتامیه سومین همایش علمی هیئت و آیین‌های مذهبی را با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی و برگزاری پنل‌های تخصصی برگزار می‌کند.

این مراسم روز پنجشنبه، ۲۳ مهرماه همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد.

در این مراسم، آیت‌الله عابدینی، سعید عزیزی، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و زهرا ناظم‌بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا (س) به‌عنوان مهمانان ویژه حضور خواهند داشت. اجرای این برنامه نیز بر عهده نجم‌الدین شریعتی است.

براساس برنامه اعلام‌شده، پنج پنل تخصصی با محوریت نقش هیئت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی برگزار می‌شود؛ که این پنل‌ها شامل «جنگ رمضان؛ هم‌افزایی هیئت، خانواده و جامعه» با حضور علی غلامی، «هیئت؛ بستر کنشگری اجتماعی زنان و خانواده» با حضور فریبا علاسوند، «هیئت؛ از تشکیل تا تحکیم و تعالی خانواده» با حضور ابوالفضل اقبالی، «هیئت؛ تبیین‌گر هویت و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی» با حضور حجت‌الاسلام سوزنچی و «هیئت خانوادگی؛ ریشه‌ها و فرصت‌ها» با حضور انسیه خزعلی است.

همچنین، این همایش با هدف بررسی ابعاد مختلف نقش هیئت در تقویت بنیان خانواده، ارتقای کنشگری اجتماعی و تبیین هویت و سبک زندگی ایرانی‌اسلامی برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به تارنمای رسمی همایش مراجعه کنند.