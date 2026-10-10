به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید لیگ برتر فوتسال بانوان از ۳۰ مهر آغاز خواهد شد و ۱۵ تیم شرکت‌کننده در دو گروه هفت و هشت تیمی برای صعود به مرحله بعد رقابت می‌کنند.

بر اساس برنامه مسابقات، از هر گروه سه تیم جواز حضور در مرحله دوم را به دست می‌آورند تا شش تیم صعودکننده در یک گروه و به‌صورت دوره‌ای در قالب لیگ با یکدیگر رقابت کنند.

گروه بندی به صورت زیر انجام شد:

گروه اول:

گلبرگ تاکستان

پالایش نفت اصفهان

استقلال تهران

ملی حفاری اهواز

پیشتازان خرم آباد

استراحت

صنعت مس رفسنجان

گروه دوم:

سپاهان اصفهان

ایران زمین ملارد

هیئت فوتبال خراسان رضوی

پالایش نفت آبادان

تکنیک برتر بابلسر

پلی وایتال دلیجان

فولاد هرمزگان

پارسه کرمان

تیم ملی فوتسال بانوان ایران احتمالاً اواسط آبان در مسابقات چهارجانبه در چین شرکت خواهد کرد. در صورت برگزاری این مسابقات در زمان پیش‌بینی‌شده، لیگ برتر بانوان در این مقطع با وقفه مواجه می‌شود و ادامه رقابت‌های باشگاهی پس از پایان مسابقات از سر گرفته خواهد شد.