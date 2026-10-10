مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در آستانه آغاز برگزاری نمایشگاه شیراز ۲۰۲۶ از افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به ۴۸۴ فرصت با ارزش برآوردی ۹.۴ میلیارد یورو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در آستانه آغاز برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز از فردا یکشنبه، ۱۹ مهرماه، از افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به ۴۸۴ فرصت با ارزش برآوردی ۹.۴ میلیارد یورو خبر داد و تأکید کرد فارس برای میزبانی شایسته از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این نمایشگاه آماده است.

سعید تقی‌زاده اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌گرفته در دو هفته پایانی منتهی به زمان برگزاری نمایشگاه، تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رشدی قابل‌توجه از ۲۲۳ فرصت قبلی به ۴۸۴ فرصت رسیده است که همراه با مشوق‌ها، معافیت‌ها و مزایای قانونی، آماده عرضه، مذاکره و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در این رویداد است.

او ارزش برآوردی این فرصت‌ها را بالغ بر ۹.۴ میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: این فرصت‌ها در هفت محور اولویت‌دار شامل صنعت و معدن، کشاورزی، آب، برق و انرژی، حمل‌ و نقل، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران و شهرسازی دسته‌بندی شده‌اند.

تقی زاده اعلام کرد: هدف اصلی برگزاری نمایشگاه امسال، علاوه بر آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین و مشوق‌ها، بسترسازی برای تبدیل مذاکرات و تفاهمات به طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل جریان ورود سرمایه به استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین با اشاره به فعالیت‌های انجام‌گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری از ابتدای دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: از سوی مدیریت استان و علی‌رغم شرایط اضطرار، جنگ و استمرار تحریم‌ها، تا به امروز برای ۳۳ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۶۱ میلیون دلار مجوز صادر شده و نزدیک به ۳۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب و وارد استان شده است.

تقی‌زاده برگزاری این نمایشگاه را گامی در جهت ارائه تصویری شفاف از تاب‌آوری اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: تحریم‌ها می‌تواند مسیر را دشوارتر کند، اما نمی‌تواند اراده مردم یک سرزمین مستقل را تضعیف یا چراغ امید و تولید را خاموش کند.

وی بیان داشت: تمرکز بر برگزاری چنین رویداد‌هایی تصمیمی شجاعانه، عقلانی و همسو با سیاست‌های توسعه است و می‌تواند به توسعه صادرات، انتقال فناوری و رشد اشتغال پایدار در استان کمک کند.