به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان داراب گفت: نخستین شناسنامه محصول کشاورزی این شهرستان برای خرما و ثبت نخستین شناسه محصول در اتاق اصناف کشاورزی صادر شد.

مهدی اعیان‌منش افزود: شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی زمینه ثبت و رهگیری دقیق محصولات و بهره‌مندی تولیدکنندگان از خدمات و حمایت‌های دولتی و همچنین تسهیل عرضه و صادرات محصولات را فراهم می‌کند.

مدیر جهادکشاورزی داراب گفت: ثبت اطلاعات و دریافت کد شناسه محصول، پیش‌نیاز ثبت در سامانه جامع پهنه‌بندی و بهره‌مندی از خدماتی از جمله دریافت نهاده‌های کشاورزی، سهمیه سوخت و تسهیلات بانکی و حمایتی است.

اعیان‌منش بیان کرد: محصولات گلخانه‌ای، محصولات باغی شامل خرما، پسته، انگور، پرتقال، سیب درختی، کیوی، زعفران و قارچ دکمه‌ای و همچنین محصولات زراعی شامل گندم، جو، سیب‌زمینی، پیاز، سیر و برنج، مشمول ثبت اطلاعات و دریافت شناسه محصول هستند.