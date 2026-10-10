به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ مسئول حفاظت تیپ نیروی مخصوص ۱۵ امام حسن مجتبی ع بهبهان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر پیروی از مکتب عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و با تبیین جایگاه والای شهادت، آن را اوج بندگی، اخلاص و تقرب به درگاه الهی دانست و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگ‌ترین سرمایه معنوی انقلاب اسلامی است، فرهنگی که همواره ضامن عزت، استقلال و اقتدار نظام اسلامی بوده است.

محمدعلی آرمیده با بیان اینکه، اقتدار و عزت ایران مرهون همین خون‌های پاک و ایستادگی ملت در پای آرمان انقلاب است افزود: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد یأس، ناامیدی و بدبینی در جامعه است و باید با ادامه راه شهدا، پیروی از دستورات مقام معظم رهبری، تقویت امید و اعتماد، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی و تنگه هرمز، این ظرفیت را از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی برشمرد و ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، از منافع ملی و حقوق ملت دفاع خواهد کرد و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان با عزت و استقلال خواهد ایستاد.

مسئول حفاظت تیپ نیروی مخصوص ۱۵ امام حسن مجتبی ع بهبهان گفت: برگزاری یادواره شهدا، نمادی از زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است

محمدعلی آرمیده با تأکید بر اینکه شهدا با ایثار جان خود، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند، ادامه داد: همه‌ی ما باید این میراث ارزشمند را به نسل جوان منتقل کنیم و اجازه ندهیم فاصله‌ای میان نسل امروز و حقیقت‌های دفاع مقدس ایجاد شود.

در این مراسم یاد و خاطره ۴ شهید بهمئی، شهید حمزه جهاندیده، شهید حمید ریحانیان فرد، شهید سید مالک موسوی تبار و شهید سعید زارعی گرامی داشته شد.

در این مراسم با اهدای تمثال امامین انقلاب از صبر و استقامت خانواده‌های این شهیدان والا مقام تجلیل شد.