دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با تأکید بر نقش نمایشگاه ایران‌مد در انعکاس مطالبات فعالان این صنعت، بر ضرورت رفع موانع تولید و تأمین و حمایت از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی در نشست خبری نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶ اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در شرایط دشوار اقتصادی کشور، نشان‌دهنده تاب‌آوری صنعت تجهیزات پزشکی و فرصتی برای انعکاس مطالبات تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و سایر فعالان این حوزه به مسئولان است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در شهر آفتاب افزود: این رویداد در فضایی بالغ بر ۳۵ هزار مترمربع و با حضور حدود ۲۲۰ شرکت و نمایندگی از ۳۴۰ برند برگزار می‌شود. حدود ۷۰ درصد مشارکت‌کنندگان را تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و ۳۰ درصد را شرکت‌های بازرگانی، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان تشکیل می‌دهند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با اشاره به برنامه‌های جانبی نمایشگاه گفت: برگزاری حدود ۱۵ کارگاه آموزشی، دو سمینار تخصصی دارای امتیاز بازآموزی و پنل‌های تخصصی با هدف بررسی چالش‌های صنعت و طرح مطالبات فعالان زنجیره تأمین پیش‌بینی شده است.

مهندس قاسمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: رفع مشکلات صنعت تجهیزات پزشکی، از جمله موانع تولید، تأمین و قیمت‌گذاری، به تصمیم‌گیری‌های مؤثر و همکاری بین‌دستگاهی نیاز دارد. تداوم این چالش‌ها می‌تواند فعالیت تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به نقش فعالان این صنعت در تأمین نیاز‌های کشور در شرایط دشوار، خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات این بخش شد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و کاهش موانع فعالیت اقتصادی، در استمرار تأمین تجهیزات پزشکی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های نظام سلامت اهمیت دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروییهمچنین بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: ایران‌مد فرصتی برای طرح مسائل صنعت و پیگیری مطالبات از مسئولان است و همراهی رسانه‌ها می‌تواند به افزایش توجه به این چالش‌ها و تسریع روند رسیدگی به آنها کمک کند.

نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶ از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود.