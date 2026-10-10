به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پخش حافظ‌خوانی مدیران عامل ادوار مختلف در کیش، جشنواره حافظ، اجرای گروه هنری، حافظ‌خوانی همگانی، سخنرانی دکتر اسماعیل امینی (طنز در غزلیات حافظ) و کارگاه هنری از بخش های مراسم شبی با حافظ در کیش است.

مراسم شعرخوانی شبی با حافظ چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۹ در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار می شود.